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Fenerbahçe-Bologna Maçında 'Hükümet İstifa' Sloganları Atıldı

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Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe-Virtus Bologna basketbol maçında ‘Hükümet İstifa’ sloganı attı.

Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe-Virtus Bologna basketbol maçında 'Hükümet İstifa' sloganı attı.

Fenerbahçe Beko, dün akşam saat 20.45'te THY EuroLeague'de sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaştı. Maç esnasında Fenerbahçe taraftarları 'Hükümet İstifa' sloganları attı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, maçtaki protesto görüntüsünü "Fenerbahçe- Bologna maçında salon "hükümet istifa" sloganlarıyla inledi. Taraftarın sesini yasaklarla kısmayı deneyenler yine kaybetti" mesajıyla paylaştı.

Daha önce, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın futbol maçlarında taraftarlar 'Hükümet İstifa' sloganları atarak, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşananlardan dolayı AKP'yi protesto etmişti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Fenerbahçe basketbol Hükümet Güncel Haberler

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