Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam ederken, çabukluk çalışmalarının ardından sona erdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel