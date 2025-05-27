Fenerbahçe Beko Şampiyonluğu İçin Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Fenerbahçe Beko Şampiyonluğu İçin Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
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İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Valilik tarafından, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Şampiyonluk kutlaması nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Açıklamada, bugün saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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