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Fenerbahçe Beko EuroLeague'e Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Beko EuroLeague'e Galibiyetle Başladı
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki sezon açılışında Olimpiakos'u 82-71 mağlup ederek galibiyetle başladı.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Sezonu Olympiakos'a karşı açtı. Fenerbahçe, turnuvaya galibiyetle başladı ve Olimpiakos'u 82 - 71'lik skorla  yendi.

Turkish Airlines EuroLeague'de açılış haftasında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda  20.30'da başlayan maçı Sırbistan'dan Ilija Belosevic, Uros Nikolic ve İspanya'dan  Jordi Aliaga hakem üçlüsü yönetti.

Fenerbahçe sahasında  Olimpiyakos'u 82- 71'lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı ve geçtiğimiz sezonun Final Four ekibini mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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