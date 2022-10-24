Fenerbahçe Basketbol Müzesi Açıldı… Ekrem İmamoğlu: "Fenerbahçe, Cumhuriyet'imizin Asil Kurumlarından Bir Tanesidir"

Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Devletimizin ve milletimizin teminatı olan, Cumhuriyet’imizin teminatı olan, onu geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar var. Hem 115 yaşında olan, basketbolda da 100. yılı aşmış olan Fenerbahçe Spor Kulübü’müz de Cumhuriyet’imizin asil kurumlarından bir tanesidir” dedi.

Türkiye'nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devletimizin ve milletimizin teminatı olan, Cumhuriyet'imizin teminatı olan, onu geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar var. Hem 115 yaşında olan, basketbolda da 100. yılı aşmış olan Fenerbahçe Spor Kulübü'müz de Cumhuriyet'imizin asil kurumlarından bir tanesidir" dedi.

Fenerbahçe Basketbol Müzesi, bugün törenle açıldı. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanlarından Vefa Küçük, iş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar, eski ve yeni sporcular ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

"CUMHURİYET'İMİZİN 100. YILI İÇİN GERİ SAYMAYA BAŞLIYORUZ"

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu haftanın, Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle özel bir hafta olduğunu, sonrasında 100. yıl için geri saymaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin ve milletimizin teminatı olan, Cumhuriyet'imizin teminatı olan, onu geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar var. Hem 115 yaşında olan, basketbolda da 100. yılı aşmış olan Fenerbahçe Spor Kulübü'müz de Cumhuriyet'imizin asil kurumlarından bir tanesidir, değer katmıştır" dedi.

"Gerçekten devleti ve milleti asil kılan, kurumların katkılarıdır. Biz; kültüre, sanata, spora, yaşama, ekonomiye ve üretime katkı sunan kurumların değerinin farkında olan bir yönetimiz" diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BASKETBOL ADINA TÜRKİYE'DE İLK KEZ BÖYLE BİR MÜZE AÇILMASI ÇOK DEĞERLİ"

"Fenerbahçe gibi şehrimizin önemli bir markasının hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyaya spor adına en güzel mesajları verdiğini ve vereceğini biliyoruz. Burada açılan müze de aslında bu güzel mesajlardan bir tanesidir. Geçmişine sahip çıkmak, geçmişiyle bütünleşerek geleceğine daha güçlü bakabilmek, asil olma kurallarının en önemlilerindendir. Basketbol adına da Türkiye'de ilk kez böyle bir müze açılması çok değerli. Davetiyeyi alır almaz heyecan duydum ve 'Mutlak görmeliyim' diyerek bugün aranızda oldum. Bu müzeyi düşünen ve hayata geçiren başta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kuruluna, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

"GELECEK NESİLLERİN DE GEÇMİŞİ DAHA İYİ ANLAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN BU BASKETBOL MÜZESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da İmamoğlu ile diğer katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Fenerbahçe'nin 120 yıllık derin ve önemli tarihi olduğunu ifade eden Koç, "Başarılarla ve gururlarla dolu tarihimizi gelecek nesillere aktarmak, gelecek nesillerin de geçmişi daha iyi anlamalarını sağlamak için bu basketbol müzesini hayata geçirdik. 100 yıl boyunca, camiamızda ve ülkemizde ikon olmuş çok büyük sporcular formamızı giydi. Çok değerli antrenörler emek verdiler, tarihimize iz bıraktılar. Onlar, kupalarla tarih yazarken duruşlarıyla da basketbol kültürümüzü oluşturdular" dedi.

EUROLEAGUE KUPASI DA MÜZEDE SERGİLENİYOR

Törende konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç ile beraberindekiler, kurdele keserek Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nin açılışını yaptı. İmamoğlu, Koç ile birlikte müzeyi gezerek sporcular ile fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin ilk basketbol müzesinde, 1913'ten bugüne basketbol maçlarında kullanılan tüm bayrak, atkı, forma, şapka, top gibi malzemeler ile kazanılan kupalar ve eski basketbol oyuncularının fotoğrafları yer alıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017 yılında kazandığı Euroleague Kupası da bu müzede sergileniyor.