Çağlayan'da Sadettin Saran Ablukası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alındı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL ) - Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Adliye çevresinde olağanüstü polis önlemi dikkati çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın üzerine atılı "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" iddialarından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sağlık kontrolünün ardından geceyi Maslak'taki İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Saran'ın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Adliye çevresinde olağanüstü polis önlemi dikkati çekiyor.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı da tezahürat yaparak Çağlayan Meydanı'na girerken, adliyeye girecek yurttaşlara duruşmaları ya da yapacakları işleme ilişkin belge soruluyor, doğrudan işi olmayanlar adliyeye alınmıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
