Fenerbahçe, Avrupa'da galibiyetle başladı Güncel Haberler UEFA Avrupa Ligi B grubunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi B grubunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. Müsabakanın 35. dakikasında Gustavo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere 63. dakikada Tsygankov attığı golle karşılık verdi. 90+2. dakikada arka direkte topla buluşan Batshuayi takımını 2-1 öne geçirirken galibiyeti getiren isim oldu. (Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Güncel Haberler

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