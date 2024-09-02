Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen savcı otoparkta saldırıya uğradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADIKÖY'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparka giden Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Savcının darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparka giden Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Savcının darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre; Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maçın ardından aracına binmek için otoparka gitti. Otoparktan çıktığı sırada savcı İşçimen, arkadan gelen sürücü tarafından kornaya basılarak uyarıldı. O sırada aracından inen savcı ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, Savcı Necip Cem İşçimen'i darbederek saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan E.G. ise her yerde aranıyor. E.G.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Fenerbahçe Kadıköy Spor Saldırı Güvenlik Hukuk Spor Güncel Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? ROBLOX AÇILDI MI? 2 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title