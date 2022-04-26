Fener Rum Patriği: "Ukrayna'da İnsani Trajedi Yaşanıyor"
DailyMotion.com - Güncel
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna'da insani bir trajedinin yaşandığını söyledi ve insani koridorların açılması çağrısında bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna'da insani bir trajedinin yaşandığını söyledi ve insani koridorların açılması çağrısında bulundu.
Bartholomeos, İstanbul'da Paskalya ayininde konuştu.
Paskalyası arifesinde düzenlenen saldırılarda, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın güney ve doğusundaki kent ve kasabaları hedef aldı.
Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya yortusunu bu yıl 24 Nisan'da kutladı.
DailyMotion.com / Güncel