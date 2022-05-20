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"Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Atapark'ta bir araya gelen vatandaşlar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Yürüyüşün başlaması ile katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşe, Uşak Vali Yardımcısı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Hakan Aksoy, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Uşak, Güncel, Haberler

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