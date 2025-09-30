Fenalaşan Sürücü Zabıta Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde fenalaşan sürücü, zabıta ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücü, tedavi altına alındı.

Suat A, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki aracının içerisinde fenalaştı.

Caddede devriye görevi yapan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araçta Suat A'nın hareketsiz yattığını fark etti.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, zabıta aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Suat A. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Nsosyal hesabından, "Trafikte rahatsızlanan vatandaşımızı fark edip ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştıran Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımızı tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Ekiplerin, rahatsızlanan sürücüyü otomobilden çıkarıp hastaneye götürmek üzere zabıta aracına bindirdiği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
