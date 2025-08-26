FEMA Çalışanlarından İsyan: Yönetim Deneyimsizliği Afetlere Hazırlığı Tehdit Ediyor

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) 180'den fazla çalışanı, kurumun mevcut yöneticilerindeki deneyimsizliğin FEMA'nın misyonuna zarar verdiği ve Ağustos 2005'te New Orleans kentinin büyük bir bölümünü tahrip eden Katrina Kasırgası seviyesinde bir felakete yol açabileceğini savundu.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, FEMA'nın 180'den fazla çalışanı Kongre üyelerine ve diğer yetkililere bir mektup gönderdi.

Mektupta, ajans faaliyetlerinin ocaktan bu yana ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, FEMA yönetici vekili David Richardson gibi "yasal yeterlilik ve yetkiye sahip olmayan" kişiler tarafından yürütüldüğü, bunun da acil durumları ve ulusal güvenlik çalışmaları da dahil olmak üzere diğer operasyonları etkili şekilde yönetme becerisini zayıflattığı ve engellediği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, FEMA'nın başında Senato tarafından onaylanmış ve yetkilendirilmiş bir acil durum yöneticisi bulundurmadığı belirtilen mektupta, ayrıca "zarar azaltma, afet kurtarma, eğitim ve toplum programlarını azaltarak ve kısıtlayıcı yeni bir harcama politikası nedeniyle yetkililerin karar almasını engellediği" aktarıldı.

Katrina Kasırgası hatırlatıldı

Mektupta, bu durumun ülkeyi ve kurumu Ağustos 2005'te 1800 kişinin canına mal olan ve ekonomiye de 180 milyar dolar zarar veren Katrina Kasırgası öncesi döneme tekrardan getirebileceğinin altı çizildi.

Milletvekillerinin FEMA'yı İç Güvenlik Bakanlığı'nın müdahalesine karşı savunmaları, kurum çalışanlarını "siyasi amaçlı işten çıkarmalardan" korumaları istenen mektupta, daha fazla denetim yapılması ve FEMA'nın İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinden çıkartılıp yürütme organında bağımsız, Bakanlar Kurulu düzeyinde kurum olarak yer alması talep edildi.

Mektupta, "Ülkemize ortak bağlılığımız, görev yeminlerimiz ve felaket öncesi, sırası ve sonrasında insanlara yardım misyonumuz, bizi Kongre'yi ve Amerikan halkını mevcut yönetimin aldığı kararların domino etkileri konusunda uyarmaya zorluyor. Böylece bireysel görev yeminlerimizi yasalara uygun şekilde yerine getirmeye ve misyonumuzun gerektirdiği şekilde ülkemize hizmet etmeye devam edebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu yönetimin afetlerde iklim bilimiyle ilgili gerçekleri görmezden gelme ve yok sayma kararı, coğrafi, ekonomik veya etnik çeşitliliklerinden bağımsız olarak ulusumuzun insanlarının ve tüm Amerikan topluluklarının emniyet ve güvenliğine karşı açık bir saygısızlıktır."

Özellikle düşük gelirli toplulukların fonlarının, eğitimlerinin ve diğer yardım araçlarının kesildiğine işaret edilen mektupta, bunun "maliyet azaltma görünümü" verdiği ancak "tam tersi bir sonuç doğurma ihtimalinin" olduğu savunuldu.

İç Güvenlik Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trump yönetimi, vergi mükelleflerinin parasının gerçekten de yardım etmesi gereken insanlara ve topluluklara ulaşması için hesap verebilirliği ve reformu bir öncelik haline getirdi. Değişim her zaman zordur. Özellikle statükoya yatırım yapanlar için. Ancak bizim yükümlülüğümüz, çökmüş sistemleri korumak değil, hayatta kalanlara karşıdır." ifadeleri kullanıldı.

FEMA, son aylarda iş gücünün üçte birini kaybetmesi ve toplulukların afetlere hazırlanmasına ve afetlerden sonra yeniden inşasına yardımcı olan programlarının iptal edilmesi de dahil olmak üzere köklü kurumsal değişikliklerle karşı karşıya kalıyor.