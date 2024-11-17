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Felçli Köpek Kök Hücre Tedavisiyle Yürümeye Başladı

Felçli Köpek Kök Hücre Tedavisiyle Yürümeye Başladı
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Aydın'da bir çiftin sahiplenip tedavi ettirdiği felçli köpek, uygulanan kök hücre tedavisi sayesinde yeniden yürümeye başladı. Veteriner hekimler, köpeğin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücre ile umut verici bir iyileşme sağladı.

Aydın'da yaralı halde bulunan ve bir çiftin sahiplendiği köpek, felç nedeniyle götürüldüğü veteriner kliniğinde uygulanan kök hücre tedavisi sayesinde yürümeye başladı.

Efeler ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ahmet Onur Akol çifti, bir aracın çarparak yaraladığı sahipsiz köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Burada felç geçirdiği öğrenilen ve yürüyemeyen köpeği, Akol çifti sahiplendi. Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun muayene ettiği "Dobby" isimli köpeğin kök hücre nakliyle tedavisine karar verildi.

Kendi vücudundan alınan kök hücrenin nakledildiği "Dobby", yaklaşık 2 ay sonra yürümeye başladı.

Burak Antakyalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanda kök hücre naklinin sıkça yapıldığını, hayvanlarda da bu tedavinin uygulanması için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan, Uzman Veteriner Hekim İbrahim Sümer ve Veteriner Teknikeri Onur Süner ile Aydın'da bir laboratuvar kurduklarını söyledi.

Antakyalıoğlu, laboratuvarda hayvanların kendilerinden alınan dokuları muhafaza ettiklerini, ihtiyaç halinde kök hücre olarak naklettiklerini belirtti.

İlk vakalarından birinin "Dobby" olduğuna dikkati çeken Antakyalıoğlu, hayvanın araba çarpma vakasıyla kendilerine getirildiğini, belden aşağısının hiç tutmadığını gördüklerini kaydetti.

Felçte normal tedavi yönteminin istenilen sonucu vermediğini anlatan Antakyalıoğlu, tek çarenin kök hücre nakli olduğunu bildikleri için hemen bu operasyona başladıklarını ifade etti.

Yağ dokusundan elde edilen kök hücre nakledildi

"Dobby"nin durumunu "umutsuz vaka" olarak gördüklerini ve kök hücre naklinde iyileşse de eskisi gibi olabilme ihtimalinin zor olacağını öngördüklerini dile getiren Antakyalıoğlu, hayvanın kendisinden yağ dokusu aldıklarını, 20 gün sonra ise yağ dokusundan elde ettikleri kök hücreyi felçli bölgeye enjekte ettiklerini anlattı.

Antibiyotik tedavisinin ardından yaklaşık 1 ay sonra ikinci kök hücre naklini yaptıklarını ifade eden Antakyalıoğlu, "Kök hücre normalde insanların tedavisinde rutin olarak kullanılıyor ancak veteriner camiasında çok yaygın değil. Hele ki hastanın kendisinden yağ alıp aynı gün kök hücresini üretebilen laboratuvar yok. Bu yüzden yapılan çalışmalar çok sınırlı." dedi.

Kök hücre tedavisinin tam olarak yapılmasının ardından "Dobby"nin sağlığına kavuştuğunu belirten Antakyalıoğlu, şöyle devam etti:

"Ayağında, kuyruğunda hissiyat yoktu, idrarını, dışkısını tutamıyordu. Rutin idrar kaçırması vardı. Operasyondan da açıkçası çok umutlu değildik. Hayvanın kendisinden aldığımız yağ dokusu ile otolog kök hücre enjekte ettik operasyon bölgesine. Daha sonrasında da çok hızlı bir iyileşme elde ettik. Bu kadar hızlı iyileşen bir hastamız hiç olmamıştı. Ameliyat sonrasında açıkçası çok umudumuz yoktu. Normalde umudumuz olan vakalardaki süreden bile kısa bir sürede iyileşti. Bunda tamamen otolog kök hücrenin etkisi var. Bu laboratuvarı açtığımız için çok mutluyuz. Dobby bizim umudumuz, gururumuz oldu. Dünyada bu şekilde uygulaması yapılan deneysel çalışmalar olsa da bizimki gibi başarıyla tamamlanan ve kendinden alınan dokuyla kendi kök hücresinin üretilmesi yoluyla yapılan hiçbir vaka bulunmamakta."

Antakyalıoğlu, bu tedavi yöntemini hayvanlarda böbrek ve karaciğer yetmezliği, kronik eklem hasarları, katarakt ve deri hastalıklarında uygulayabildiklerini söyledi.

Ahmet Onur Akol ise felçli köpeğin iyileşmesi konusuna umutsuz olduklarını belirterek, "Tamamen felçli, hiçbir şeye tepki veremeyecek haldeydi. Kuyruğunda bile hareket yoktu. Biz 'biraz bir şey düzelse' ümidiyle gelmiştik ama köpeğimiz muhteşem bir şekilde koşacak hale geldi. Yaşam kalitesi çok yükseldi. Yani bu kadarını ummadığımız seviyeye geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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