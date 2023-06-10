FELÇLİ KÖPEK ATEŞ'TEN TEDAVİ SONRASI MUCİZE ADIMLAR

ORDU'da bir hayvanın sokması sonucunda zehirlenerek felç kalıp, bacaklarını ve başını hareket ettiremeyen 'Rottweiler' cinsi Ateş isimli köpek, İzmir'deki bir klinikte yapılan su altında fizik tedavi yöntemiyle yeniden ayağa kalktı. Tedaviden önce köpeği Ateş'in bedeninin bir heykel gibi olduğunu anlatan Zehra Kiper (56), 'Onu sedyede ve kucağımızda taşıyorduk. Elimle besliyor, bez takıyordum. Şimdi koşuyor. Bir mucize gerçekleşti dedi. Veteriner hekim Burak Kaplan da Ateş'in yürüdüğü ilk anda herhalde ağlamayan, gözleri dolmayan kimse olmamıştır diye konuştu.İzmir'de ve zaman zaman Ordu'da yaşayan ev kadını Zehra Kiper'in, barınaktan sahiplendiği 8 yaşındaki 'Rottweiler' cinsi köpeği Ateş, geçen yıl ekim ayında, açık arazide bir hayvanın sokması sonucu zehirlenerek felç geçirdi. Bacakları ve başını hareket ettiremeyen Ateş'i sahipib Kiper, kucağında taşıyıp, elleriyle beslemeye başladı. Ordu'da başvurduğu veteriner klinikleri, Ateş'in tedavi edilemeyeceğini, uyutulması gerektiğini söylemesi üzerine Kiper, çareyi İzmir'de aradı. İzmir'in Bornova ilçesinde bir klinikte sualtı fizik tedavi yönteminin denendiğini öğrenen Kiper, bankadan kredi çekerek köpeğinin tedavisini başlattı. 2,5 ay boyunca tedavi gören köpek, kısa sürede kaslarını yeniden kullanmaya başladı. Önce ilk adımlarını atan, şimdi ise koşmaya başlayan köpek, tedavisine katılan tüm ekibi gözyaşları içinde bıraktı.

'HEYKEL GİBİYDİ'

Köpeğini barınaktan sahiplendiğini anlatan Zehra Kiper, Ateş, yıllardır bizimle. Bir hayvan sokması sonucu zehirlenip, felç oldu. Bedeni heykel gibiydi. Vücudunda hiçbir hareket yoktu. Bir süre Ordu'da tedavi gördü fakat iyileşemedi. Çok yaşlı olduğu için iyileşemeyeceğini ve uyutulması gerektiğini söylediler. İster iki ayaklı, ister dört ayaklı olsun hiçbir canlının yaşam hakkının elinden alınamayacağını söyleyip, uyutulmasını kabul etmedim. Yaşadığı sürece ona sevgiyle bakma kararı aldım. Daha sonra bir gün sosyal medyada İzmir'deki veteriner kliniğini gördüm dedi.

'GÖRDÜNÜZ MÜ DİYEREK ÇIĞLIK ATTIM'

Ordu'dan bir araç kiraladığını ve Ateş ile İzmir'e geldiğini anlatan Kiper, daha sonra yaşananları ise şöyle aktardıSağ olsunlar tüm aile kendi çocukları gibi canla, başla ilgilendi. Emekli maaşımla gittim, bankadan kredi çektim. Borca girdim. Hep birlikte savaştık ve başardık. Ateş hiç kımıldayamıyordu. Onu sedyede ve kucaklarında taşıdılar. Biz birbirimize büyük bir sevgiyle bağlıyız. O sevgiyi hissettiği için tedaviye çok kısa sürede karşılık verdi. İki ay içinde adım atmaya başladı. Şimdi koşuyor. Mucize gerçekleşti. İlk adımını attığında hem ağladım hem de 'Gördünüz mü' diyerek çığlık attım. Tedavinin başlangıcından sonuna hep sevinç gözyaşları döktüm. Umudumu hiç kaybetmedim diye konuştu.

'SUYUN KALDIRMA KUVVETİNDEN YARARLANDIK'

Ateş'i tedavi eden veteriner hekimlerden Deniz Bakal, Ateş buraya geldiği ilk andan itibaren her seansında muayeneleri yapılarak ona uygun program belirlendi. İlk geldiğinde hiç yerinden kalkamıyordu. Kaslarında erime vardı. Sinir hattı boyunca lazer uygulaması gerçekleştirdik ve bir an önce onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu süreçte engelli yürüme alanlarından ve pilates toplarından faydalandık. Ateş'i havuz içerisine koyarak suyun kaldırma kuvvetinin etkisiyle hareketleri daha rahat uygulamasını sağladık. Hastalar normalde karada yapamayacakları hareketleri havuzda daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Nörolojik bozuklukları olan, dengede duramayacak hastaları havuz destekliyor. Suda dengelerini daha rahat kurabiliyorlar. Suyun da harekete karşı bir direnci var. Bu da onların kaslarının kuvvetlenmesini sağlıyor. İlk yürüdüğü anda şok olduk. Biz de bu kadar kısa sürede beklemiyorduk. Yolumuz çok uzun diye görüyorduk. Gerek annesinin inancı, gerek ekip olarak çabamız ve Ateş'in çalışkanlığıyla bu çok kısa sürede oldu. Herkes Ateş'in videolarını gözyaşları içinde izledi. Hiç hareket edemeyen bir canlıya o hareketi kazandırmak çok önemli bir duygu ifadelerini kullandı.

'AĞLAMAYAN KİMSE OLMAMIŞTIR'

Veteriner hekim Burak Kaplan ise Ateş bize geldiğinde tamamen felçliydi. Sadece gözleriyle takip ediyordu. Annesi onu önüne mama koyarak besliyordu çünkü hiçbir şekilde mobilizasyonu yoktu. Daha önce tedavi gördüğü kliniklerde umut olmadığı yönünde yorum almış. Tedavisi bitirilmiş. Zehra hanım bize geldiğinde Ateş'in nörolojik muayenesi sonucunda aslında yürüyebileceğine kanaat getirdik. Durum her ne kadar ağır da olsa belli medikal tedavi uygulamalarıyla Ateş'in iyileşebileceğini, yürüyebileceğini öngördük. İlk etapta çok hızlı yürümesini, koşmasını ön göremiyorduk. Kendi ihtiyaçlarını giderebilecek pozisyona gelmesi, yatak yaralarının kapanması ilk beklentimizdi. Fizik tedavi ekibimizle beraber karar verip Ateş'i tedaviye aldık. 2,5 aylık bir tedavi geçirdi. Beklediğimizden çok daha güzel reaksiyon aldık. Ateş 2,5 ayda ayağa kalktı. Ateş'in yürüdüğü ilk anda herhalde ağlamayan, gözleri dolmayan kimse olmamıştır dedi. (DHA)