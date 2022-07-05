Felç kalıp penceresinin önünde yaşamını sürdüren Erhan'a yardım eli

ANTALYA'da inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu felç kalan Erhan Ezer'e (24), yardım eli uzandı. 8 aydır çıkamadığı, pencerenin önüne koyduğu sehba üzerine oturarak dışarıyı seyretti evinden alınan Erhan Ezer, tedavi için hastaneye yatırıldı. Acil ihtiyaçları gönüllüler tarafından karşılanan Erhan'a, engelli maaşı da bağlandı.

Kepez ilçesinde, 12 yaşında anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre yetiştirme yurdunda kalan Erhan Ezer, lise eğitimini tamamlayıp turizm sektöründe çalışmaya başladı. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe iş bulamayan Ezer, bu süreçte inşaatlarda çalıştı. Ocak ayında inşaatta çalışırken bir anda gözü kararan Ezer, yüksekten düştü. Hastaneye götürülen ve omuriliğinden darbe aldığı belirtilen Ezer'e, 8 platin takıldı. Operasyonun ardından Erhan Ezer'in belden aşağısı felç oldu.

Erhan Ezer'e ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Halit Mert, "DHA'nın yayımladığı haberden sonra Erhan kardeşimizin durumundan haberdar olduk. Biz de Antalya Yardımlaşma Platformu olarak harekete geçtik. Acil ihtiyaçlarını giderip, tedavi için hastaneye yatmasına ve refakatçı ihtiyacını karşıladık. Hastanedeki ihtiyaçları ve bakımıyla ilgili yanında oluyoruz. Kendisinin azimli olması bizi çok mutlu etti. Doktorları da yürümek için çabaladığını söyledi. Önceki hayatı çok zor, şimdi en azından tedavi olup insan içine çıkabiliyor. Elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.