Felç Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi

Seydişehir'de aniden rahatsızlanan Durdu Türk, felç geçirdiği tespit edilerek ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İlçede ikamet eden ve aniden rahatsızlanan Türk, yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinde felç geçirdiği belirlenen hasta için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter istendi.

Millet Bahçesindeki sahaya inen hava ambulansı ile hasta Konya'ya nakledildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
