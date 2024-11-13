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Feke Kaymakamlığı'ndan Yaşlılara Yönelik Akşam Çayı Projesi

Feke Kaymakamlığı'ndan Yaşlılara Yönelik Akşam Çayı Projesi
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Feke Kaymakamlığı, 60 yaş üstü bireylerin sosyal bağlılıklarını artırmak ve yalnızlık duygularını hafifletmek için 'Akşam Çayı Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, sosyal yardımlaşma ekipleri yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Feke Kaymakamlığınca başlatılan Akşam Çayı Projesi kapsamında, yaşlılara ev ziyaretleri gerçekleştirilerek sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşamdan kopmamalarını desteklemek ve yalnızlık duygularını hafifletmek için Akşam Çayı Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek karşılıklı sohbetlerle onların sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Aynı zamanda projeyle yaşlı bireylerin kendilerini değerli hissetmeleri, sosyal bağlarını yeniden kuvvetlendirmeleri ve yaşama daha güçlü tutunmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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