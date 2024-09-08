Feke'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözlerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.