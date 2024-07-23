Feke'de Orman Yangını Çıktı

ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Feke ilçesi Abdiuşağı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, sarp arazide alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.