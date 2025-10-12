Feke'de Kar Yağışı, Yaylada Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan Cennet Sarıtaş, komşuları tarafından kurtarıldı. Arazi aracıyla köyüne ulaştırılan Sarıtaş, yardım çağrısında bulundu.
ADANA'nın Feke ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı; yaylada mahsur kalan Cennet Sarıtaş'ı komşuları kurtardı.
İlçeye bağlı Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada hayvancılık yapan Cennet Sarıtaş, kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Bulunduğu bölgeden ayrılamayan Sarıtaş, telefonla köydeki komşularına ulaştı. Köy sakinleri, Sarıtaş'ın yardım çağrısı üzerine arazi aracıyla yaylaya gitti. Sarıtaş, köydeki komşuları tarafından arazi aracıyla evine getirildi.
