Feke'de İklime Dirençli Ormancılık Projesi Kapsamında Ekipman Desteği
Feke ilçesinde, orman köylülerine ekipman desteği sağlandı. Kaymakam Feyza Yılmaz ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, 9 mahalledeki 13 haneye çeşitli makineler teslim edildi.
Feke ilçesinde, İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında, orman köylülerine ekipman desteğinde bulunuldu.
Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen'in katılımıyla ekipman teslim töreni düzenlendi.
Törende 9 mahalledeki 13 haneye hamur yoğurma, üzüm ve nar sıkma ile çapa makineleri verildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel