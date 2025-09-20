Haberler

Feke'de İklime Dirençli Ormancılık Projesi Kapsamında Ekipman Desteği

Feke'de İklime Dirençli Ormancılık Projesi Kapsamında Ekipman Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feke ilçesinde, orman köylülerine ekipman desteği sağlandı. Kaymakam Feyza Yılmaz ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, 9 mahalledeki 13 haneye çeşitli makineler teslim edildi.

Feke ilçesinde, İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında, orman köylülerine ekipman desteğinde bulunuldu.

Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen'in katılımıyla ekipman teslim töreni düzenlendi.

Törende 9 mahalledeki 13 haneye hamur yoğurma, üzüm ve nar sıkma ile çapa makineleri verildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Tüm parasını alıp katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.