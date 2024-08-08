Feke'de Güvercin Kulübesinde Yangın: 140 Güvercin ve 1 Köpek Öldü
Adana'nın Feke ilçesinde Nadir Şener'e ait güvercin kulübesinde çıkan yangında 140 güvercin ve 1 köpek hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde Nadir Şener'e ait arazideki güvercin kulübesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye giden Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 140 güvercin ve 1 köpek öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.