Feke'de Ceviz Büyüklüğünde Dolu Zarara Yol Açtı

ADANA'nın Feke ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Feke ilçesinde akşam saatlerinde yağmurla birlikte bir süre dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Belenköy Mahallesindeki bazı bahçe ve tarım arazileri zarar gördü. Sabah havanın aydınlanmasıyla zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatılacağı öğrenildi.