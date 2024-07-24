Feke'de Ceviz Büyüklüğünde Dolu Zarara Yol Açtı
Adana'nın Feke ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Belenköy Mahallesi'ndeki bahçe ve tarım arazileri zarar gördü. Zararın tespiti için çalışma başlatılacak.
ADANA'nın Feke ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
Feke ilçesinde akşam saatlerinde yağmurla birlikte bir süre dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Belenköy Mahallesindeki bazı bahçe ve tarım arazileri zarar gördü. Sabah havanın aydınlanmasıyla zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatılacağı öğrenildi.