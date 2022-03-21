Feke'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Feke'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliği düzenlendi

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Feke'de

Adana'nın Feke ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Feke Kaymakam Vahit Yılmaz, Yerebakan Mahallesi Tordere mevkiinde fidan dikim törenine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bin adet karaçam ve kızılçam fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

orman haftası, 21 Mart, Adana, Güncel, Haberler

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