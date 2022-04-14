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Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Federasyon Başkanı Türkmen'den, Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

ISPARTA (AA) - Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, sporun her türlü dalını önemsediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bugüne spora yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Başdeğirmen, "Şehrimizde 20 semt sahası oluşturduk. 2 UEFA standartlarında saha yaptık. Şu anda spor salonu ve yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. Onun dışında da sporcularımızı destekliyoruz. Göreve geldiğimizde belediyemizin spor müdürlüğü yoktu. Öncelikle spor müdürlüğü kurduk. Spor müdürlüğümüzü kurduktan sonra da amatör spor kulüplerine çok önemli destekler vermeye başladık." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Türkmen de Başdeğirmen'e spor branşlarına destek verdiği için teşekkür ederek, "Bu çalışmalar aynı zamanda branşlarımızın tanınırlığını da önemli ölçekte destekliyor. Yaptığınız çalışmalar ve sağladığınız katkılardan dolayı camiamız ve branşlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımızı dile getirmek istiyorum." dedi.

Türkmen ziyarette Başdeğirmen'e Bocce Milli Takım forması hediye etti, teşekkür plaketi verdi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Türkiye, Türkmen, Güncel, Haberler

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