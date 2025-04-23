Federal Yargıç Trump Yönetimini Sınır Dışı Edilen Göçmen Konusunda Suçladı

ABD'de federal yargıç Paula Xinis, Başkan Donald Trump yönetimini, idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia konusunda kasıtlı olarak bilgi paylaşmamakla suçladı.

Politico'nun haberine göre, yargıç Xinis'in, Garcia davasına ilişkin 8 sayfalık kararı yayımlandı.

Söz konusu kararda Trump yönetimini, Garcia'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili bilgileri kasıtlı şekilde paylaşmamakla suçlayan Xinis, yönetimin mahkemenin sorularına "belirsiz ve kaçamak" yanıtlar verdiğini belirtti.

Beyaz Saray'ın, Garcia'nın çete üyesi olduğu sonucuna nasıl varıldığı ya da sınır dışı edilmesinde hangi yetkililerin rol oynadığı sorularını yanıtlamayı reddettiğini belirten Xinis, Garcia'nın usulsüz olarak sınır dışı edilmesiyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarma çabalarının "engellenmeye" çalışıldığını ifade etti.

Yargıç Xinis, yönetime, sorulara daha kapsamlı yanıt verilmesi talimatını verdi.

Xinis, 16 Nisan'da, mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda "hızlandırılmış delil tespiti" yapılmasına karar vermişti.

Hızlandırılmış delil tespiti kapsamında, hükümet yetkililerinin yemin ederek Garcia'nın avukatlarının sorularını yanıtlaması ve ifade vermesi gerekiyor.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.