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Federal Yargıç, Hamas Propagandasıyla Tutuklanan Araştırmacının Serbest Bırakılmasına Karar Verdi

Federal Yargıç, Hamas Propagandasıyla Tutuklanan Araştırmacının Serbest Bırakılmasına Karar Verdi
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ABD'de bir federal yargıç, Hamas propagandası ve antisemitizm iddialarıyla tutuklanan Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Bedir Han Suri'nin serbest bırakılmasına hükmetti. Suri, evinde ikamet edecek ve göçmenlik mahkemesi duruşmalarına sanal olarak katılacak.

ABD'de Federal yargıç, Hamas propagandası ve antisemitizm yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere tutuklanan Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Bedir Han Suri'nin serbest bırakılmasını emretti.

Virginia'da bugün görülen duruşmada Federal Yargıç Patricia Giles, Suri'nin salınmasına hükmetti.

Yargıç Giles, Suri'nin evinin bulunduğu Virginia'da ikametine devam etmesi ve gözaltına alınmasıyla ilgili davanın duruşmalarına şahsen katılması koşuluyla kefalet ödemeden serbest bırakılmasına karar verdi.

Suri'nin ayrıca Teksas'taki göçmenlik mahkemesinde devam eden işlemlerle ilgili duruşmalara da sanal olarak katılacağı belirtildi.

Filistin kökenli ABD Vatandaşı ile evli bulunan Hindistan vatandaşı Suri, 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suri'nin ABD'deki varlığının "potansiyel olarak ciddi dış politika sonuçlarına yol açacağı" yönünde bir karar yayınlamasından iki gün sonra evinin önünde maskeli göçmenlik görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Resmi hiç bir suçlama yapılmadan Virginia, Louisiana ve Teksas'taki gözaltı merkezleri arasında dolaştırılan Suri'nin sınır dışı edilme girişimi 21 Mart'ta aynı Yargıç Giles tarafından "ABD'de yasal olarak bulunduğu ve hakkındaki dava devam ederken ülkeden sınır dışı edilemeyeceği" gerekçesiyle durdurulmuştu.

Filistin'e destek verdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Columbia Üniversitesinden İran kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi ile Tufts Üniversitesi'nde Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ten sonra Suri, Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmeyi beklerken mahkeme kararı ile serbest bırakılan üçüncü kişi oldu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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