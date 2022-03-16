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Fed üç yıl aradan sonra faiz artırdı

Deutsche Welle - Güncel
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Fed üç yıl aradan sonra faiz artırdı

Amerikan merkez bankası Fed, faiz oranını 25 baz puan artırdı.

Amerikan merkez bankası Fed, faiz oranını 25 baz puan artırdı. ABD'de enflasyonda artış, ekonomik büyümede düşüş bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Federal Reserve ( Fed ), enflasyondaki rekor artışa karşı, beklenen adımı atarak faiz oranını 25 baz puan artırdı. Üç yıllık aradan sonra ilk kez faiz artırımına giden Fed, faiz oranını 0-0,25'ten 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'in bu yıl içinde altı faiz artırımı daha yapabileceği ve faiz oranını yıl sonuna kadar yüzde 1,875'e yükselteceği tahmin ediliyor.

Enflasyonda artış, büyümede düşüş beklentisi

Fed, enflasyon tahminini de yükselterek 2022 sonu itibarıyla yüzde 4,3 olarak açıkladı. Yıllık hedef daha önce yüzde 2 olarak belirlenmişti. Aralık ayı itibarıyla yüzde 4 olarak tahmin edilen ekonomik büyüme beklentisi de yüzde 2,8'e indirildi.

ABD'de enflasyon, 1970'ler sonrasının en yüksek seviyelerine çıkarak Şubat ayında yüzde 7,9 olarak kaydedilmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle tavan yapan petrol fiyatları da ekonomide endişeleri artırıyor. Bazı iktisatçılar, Fed'i faiz artırımı kararında yavaş davranarak riskleri artırmakla eleştirmişti.

AP/ BK,ET

(c)

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Deutsche Welle / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Fed, Güncel, Haberler

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