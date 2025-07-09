Fed Tutanakları: Faiz İndirimi İçin Görüş Ayrılıkları Devam Ediyor

NEW ABD Merkez Bankasının ( Fed ) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, bazı yetkililerin ise enflasyon riskleri dolayısıyla faiz indirimi düşünmediğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin, ABD'nin ticaret, maliye, göç ve düzenleyici politikalardaki değişiklikler dolayısıyla ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Tutanaklarda, reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi ve istihdam tahminleri etrafındaki risklerin hala aşağı yönlü olduğunun değerlendirildiği ancak resesyon riskinin daha az görüldüğü aktarıldı.

Fed yetkililerinin tarifelerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini belirttiği kaydedilen tutanaklarda, ancak birçok yetkilinin artan tarifelerin etkisinin nihai mal fiyatlarına yansımasının zaman alabileceğini düşündüğü vurgulandı.

Tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, tarifelerden kaynaklanan enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının geçici veya mütevazı olabileceğini, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olduğunu veya ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar zayıflama meydana gelebileceğini belirterek, bu yıl federal fon oranı için hedef aralığında bir miktar indirimin muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Birkaç yetkilinin verilerin beklentileri doğrultusunda gelişmesi halinde, gelecek toplantıda politika faizi için hedef aralığında bir indirimi değerlendirmeye açık olacağı aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin ise enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve ekonominin dirençli kalacağına yönelik beklentileri dolayısıyla politika faizinde bu yıl bir indirim yapılmamasının uygun olduğunu düşündüğü bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Fed'in gelecek toplantısı 29-30 Temmuz'da yapılacak.