Haberler

Fed, Stres Testleri İçin Şeffaflık Artırma Planını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası, büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testlerinde şeffaflığı artırmayı ve hesap verebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, finansal sistemin sağlamlığını korumak için yapılan stres testlerinin önemli olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan bir değişiklik planı açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, konuya ilişkin düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, finansal sistemin sağlam ve dirençli kalmaya devam ettiğini belirterek stres testlerinin bankaların dayanıklılığını korumalarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Küresel Finansal Kriz sonrasında yapılan reformlardan doğan stres testlerinin 2009'dan bu yana Fed'in düzenleyici çerçevesinin ve denetim programının önemli bir unsuru olduğuna işaret eden Powell, geçen yıl aralık ayında stres testlerinin şeffaflığını artırmayı ve sermaye tamponu gerekliliklerindeki oynaklığı azaltmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Powell, sunulan öneriler kapsamında, stres testi modelleri, varsayımsal senaryoların tasarımını düzenleyen çerçevede yapılacak değişiklikler ve gelecek yılın stres testi senaryosuna ilişkin kamuoyu görüşünün alınmasının öngörüldüğünü aktardı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da Fed'in büyük bankalar için denetimsel stres testi sürecindeki şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığını belirtti.

Önerilerin stres testi modelleri, senaryo tasarım süreci ve gelecekteki senaryolar hakkında detaylı bilgilerin kamuoyunun görüşüne sunulması yoluyla sorunların çözülmesinin hedeflendiğini belirten Bowman, bunun bankaların sermaye gereksinimlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağını, kamuoyunun geri bildirimi yoluyla denetim modellerinin güvenilirliğini artıracağını, piyasa disiplinini güçlendireceğini, stres testlerinin adil ve etkili olduğuna yönelik genel güveni artıracağını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise önerilen değişikliklere karşı çıkarak modellerin ve senaryoların kamuoyuna açıklanmasının stres testi sürecini zayıf ve güvenilmez hale getireceğini savundu.

Öte yandan 2026 yılı için önerilen stres testi senaryolarını da açıklayan Fed, söz konusu senaryoların, küresel bir resesyon, riskli varlık fiyatlarında keskin düşüş, ABD'de işsizlik oranının yüzde 4,5'ten yüzde 10'a yükselmesi ve emlak fiyatlarında ciddi düşüşleri içerdiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.