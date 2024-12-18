Fed, Faiz Oranlarını 25 Puan Düşürdü

(ANKARA) - ABD Merkez Bankası ( Fed ), faiz oranlarını 25 puan düşürerek yüzde 4,25 ile 4,50 aralığına indirdi.

Fed, faiz beklentileri baz alarak 25 puan düşürerek yüzde 4,25 ile 4,50 aralığına indirdi. Piyasa analistleri ve ekonomistler, Fed'in politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesini çok yüksek beklentiler dahilinde tutuyordu. Enflasyon son dönemde yükselişe geçse de Fed'in faiz oranlarını yeniden düşürmesi bekleniyordu.

Fed, kasım ayında da faizi 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4.75'e düşürmüştü. Buna göre, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), eylül ayındaki 50 baz puan indirimin ve geçen ayki 25 baz puanlık indirimin ardından ard arda 3 toplantı, faiz oranlarını düşürme kararı almış oldu. Piyasa analistleri, ayrıca ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını, bu yılki son faiz indirimi olabileceği yönünde yorumlamıştı. Fed'den yapılan açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir" ifadesine yer verilmişti.