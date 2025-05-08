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Fed Faiz Oranını Sabit Bıraktı

Fed Faiz Oranını Sabit Bıraktı
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ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Ekonomik belirsizliklere ve artan işsizlik riskine dikkat çekildi.

(ANKARA)- ABD Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Amerikan Merkez Bankası ( Fed ) 6-7 Mayıs 2025 tarihine ilişkin faiz kararını açıkladı. Fed politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığını dile getiren Fed, daha yüksek işsizlik riskine dikkat çekti. Faizi sabit bırakan Amerikan Merkez Bankası şu ifadeleri kullanıldı:

"Kurul, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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