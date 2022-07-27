Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı - Haberler

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Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı

Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde yine 75 baz puanlık artışa gitti.

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ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizinde yine 75 baz puanlık artışa gitti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası ( Fed ), beklendiği üzere yine faiz artışına gitti. Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Bu adım, enflasyonla mücadeleamacıyla art arda yapılan ikinci 75 baz puanlık artış ve bu yılki dördüncü faiz artışı oldu. Fed, ABD ekonomisinin yavaşladığına dair işaretlere dikkat çekerken, borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Fed'in açıklamasında verilerin harcama ve üretimde yumuşama olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Politika yapıcılar, dünyanın en büyük ekonomisini dünya çapında yankı uyandıracak bir resesyona sokmadan ve enflasyon tehlikeli bir şekilde yerleşmeden önce bastırmanın yollarını arıyor. Fiyat artışları nedeniyle eleştirilere maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, yükselen küresel gıda ve enerji fiyatlarından Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı sorumlu tutuyor.

AFP / SÖ,ET

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Deutsche Welle / Güncel

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