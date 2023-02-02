Fed'den 25 baz puanlık faiz artışı

ABD Merkez Bankası Fed, iki günlük toplantının ardından faizleri 25 baz puan artırma kararı aldı. Fed Başkanı Powell, "dezenflasyon sürecinin başladığını" ancak faiz artışlarının süreceğini açıkladı.ABD Merkez Bankası Fed, Şubat ayı toplantısında politika faizlerini 25 baz puan artırma kararı aldı.

Böylelikle ABD'de faizler 4,50-4,75 aralığına yükselmiş oldu. Ancak faizleri sadece 25 baz puan artıran Fed'in faiz artırma hızını yavaşlattığı dikkat çekti. ABD Merkez Bankası, Aralık ayında faizleri 50 baz puan artırmış, daha öncesinde de yüksek enflasyonla mücadele edenbilmek amacıyla arka arkaya dört kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Fed'in faiz artırma hızını düşürmesi, ABD'de gevşeme eğiliminde olan enflasyon doğrultusunda agresif para politikasından geriye dönüş sinyali olarak değerlendirildi.

Fed Başkanı: Daha yapacak çok işimiz var

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda hedef olan yüzde 2'lik seviyeye ulaşabilmek için yeni faiz artışlarının "uygun" olacağını dile getirdi. "Daha yapacak çok işimiz var" diyen Powell, "Enflasyon son dönemde gevşemiş olsa da hala çok yüksek bir seviyede" dedi. Powell, konjonktürde büyük bir kırılmaya veya işsizlikte önemli bir artışa yol açmadan da bu hedefe ulaşmanın yolları olduğuna inandığını söyledi. Fed'in hangi seviyede faiz artırma trendine son vereceğini henüz kararlaştırmadığını belirten Powell, "Yüksek enflasyon dönemi ne kadar uzun sürerse, yüksek enflasyon beklentileri de o kadar güçlenir" diye konuştu. Faizlerde hızlı bir düşüş yapılmayacağının altını çizen Powell, mevcut öngörülerin yavaş bir büyüme, işsizlikte hafif bir yükselme ve enflasyonda düşüşe işaret ettiğini söyledi. Powell, "Ekonomi bu yönde gelişirse bu sene fazileri düşürmek uygun olmaz" dedi. Powell, enflasyonda daha hızlı bir düşüş meydana gelmesi galinde, para politikası şekillendirilirken bunun göz önünde bulundurulacağını ifade etti.

ABD'de enflasyon 2022'nin yaz aylarından bu yana gevşeme eğiliminde. Kasım ayında yüzde 7,1 olan enflasyon Aralık ayında yüzde 6,5'e gerilemişti. ABD'de enflasyonun arka arkaya altı kez azalması, Fed'e para politikasını gevşetme imkanı vermişti.

Reuters,AP/BÖ,EC