Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı - Haberler

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Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fed 3 yıl sonra ilk kez faizi artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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