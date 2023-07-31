Feci kazada yaralanan genç: "Ayağa kalktım kafam otobüse değdi. Yan yattı gerisini hatırlamıyorum"

Sarıkamış'taki otobüs kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Ak Parti Milletvekili Çalkın, yaralıları hastanede ziyaret etti

KARS - Kars'ta şarampole devrilen otobüste yolcu olan ve çeşitli yerlerinden yaralanan 18 yaşlındaki genç, "Ayağa kalktım kafam otobüse çarptı" dedi.

Bursa- Kars seferi yapan yolcu otobüsünün Erzurum- Kars karayolunun Sarıkamış Karakurt viyadüğünü geçtikten sonra şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sabah erken saatlerde kaza yapan otobüste bulunan yolculardan 18 yaşındaki genç, olay anını anlattı. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde kendisini ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a olayı anlatan genç, "Sallanıyor, ayağa kalktım kafam otobüse değdi. Yan yattı gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Öte yandan kazayı duyar duymaz olay yerine gelen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekiler otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Hastane başhekiminden yaralılar hakkında bilgi alan Milletvekili Çalkın, daha sonra İhlas Haber Ajansı'na açılamalarda bulundu.

Milletvekili Adem Çalkın, "Sabah 07.50 sıralarında Karakurt bölgesinde elim bir trafik kazası sonucu 29 yolcunun olduğu otobüs devrildi. Şarampole yuvarlandı ve burada 7 vefatımız var. Yaralılarımız çevre iller ve Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 aracımız olaya müdahale etti. Helikopter ambulans müdahale etti. Yaralılarımızı anbean takip ediyoruz. Üzüntülüyüz, hepimiz yasa boğulduk. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yakınlarını sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızı ziyaret etmek için Sarıkamış'tan ayrılıyoruz" diye konuştu.

50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kars Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7'ye yükselmiştir. Yaralı 21 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir.