Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer bir kişi ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada ölü sayısı 2'ey yükseldi.
Çınar'ın Başaklı Mahallesi mevkiinde M.T.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan S.T.olay yerinde hayatını kaybetti. B.T.(27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralanmıştı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ağır yaralı olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berfin T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.