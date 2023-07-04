Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer bir kişi ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.