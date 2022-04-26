Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Zafer Kıymıkoğlu idaresindeki 26 ZD 100 plakalı otomobil, Kayakent Mahallesi Topal Yaylası mevkisinde karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü'nün kullandığı 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kıymıkoğlu ile diğer aracın sürücüsü, eşi Dudu (78) ve kızı Hava Püsküllü yaralandı.

Dudu Püsküllü, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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