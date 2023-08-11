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Feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi

Güncel Haberler

Ankara'da yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuk otomobil altında kalarak yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi

ANKARA - Ankara'da yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuk otomobil altında kalarak yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyurt ilçesi Kızık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ablasıyla karşı yola geçmek isteyen 5 yaşındaki bir çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğunun durumunun ağır olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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