Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki Honda marka 35 DUJ 31 plakalı otomobil, V.A. hakimiyetindeki 41 AGG 871 Citroen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.