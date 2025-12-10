Haberler

ABD'de Kovid-19 aşılarının yetişkin ölümleriyle bağlantılı olup olmadığı inceleniyor

Güncelleme:
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Kovid-19 aşılarının yetişkinlerdeki ölümlerle bağlantılı olup olmadığını araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı. İnceleme, çocuklar üzerindeki aşı iddialarının ardından genişletildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Kovid-19 aşılarının yetişkinlerdeki ölümlerle bağlantılı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

The New York Times'ın haberine göre, FDA, daha önce çocuklarda Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddialarının gündeme gelmesinin ardından inceleme başlattı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, yaptığı açıklamada, "FDA, Kovid-19 aşılarından kaynaklı olma ihtimali bulunan ölümleri, birden fazla yaş grubunda kapsamlı şekilde inceliyor." ifadesini kullandı.

İncelemenin kapsamı, FDA'nın üst düzey aşı yetkilisi Dr. Vinay Prasad'ın kasım sonunda kurum içinde paylaştığı ve basına yansıyan bir notta "yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiğini" öne sürmesiyle genişletildi.

Prasad'ın notunda, FDA'nın aşı onay süreçlerinde daha yüksek bir standart belirleyeceği ve bazı aşılar için yalnızca antikor üretimini değil, hastalığa karşı gerçek koruma sağladığını gösteren verileri de isteyeceği ifade edilmişti.

Öte yandan, Prasad'ın notuna dair FDA da ayrıntı paylaşmazken halk sağlığı uzmanları, virüsün ABD'de 1,2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, bunların arasında 2 binden fazla çocuğun bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmelerin bilimsel verilere dayanması gerektiği çağrısında bulundu.

Ayrıca, FDA'nın, solunum sinsityal virüsü (RSV) aşı ve tedavilerinin güvenliğine yönelik bir değerlendirme yürüttüğü, bu kapsamda bazı üreticilerle iletişime geçtiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
