FBI Direktörü Christopher Wray, Trump Döneminde İstifa Edeceğini Açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, seçilmiş başkan Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı.

FBI Direktörü Wray, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ocak 2025'te sona erecek Joe Biden döneminin bitiminde görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Kash Patel'i yeni dönemde FBI Direktörlüğüne aday göstermesinin ardından Wray'in mevcut görevinden ayrılacağı açıklaması yapması bekleniyordu.

Trump tarafından 2017 yılında FBI Direktörlüğü görevine getirilen Wray, Cumhuriyetçiler tarafından özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından sonraki süreci yönetimi nedeniyle eleştiriliyordu.