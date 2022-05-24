FBI: DEAŞ bağlantılı bir Iraklı eski Başkan Bush'u öldürmek için ABD'ye geldi - Haberler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2020 Eylül'de ABD'ye giriş yapan bir Irak vatandaşını, DEAŞ ile bağlantılı olarak eski ABD Başkanı George W. Bush'u öldürmeyi planlamak ve Bush'un Teksas'daki evini gözetlemekle suçladı.

ABD basınının bir FBI yakalama emrine dayandırdığı haberine göre, Ohio'nun Columbus kentinde yaşayan Shihab Ahmed Shibab isimli bir Irak vatandaşı, terör örgütü DEAŞ'a destek sağlamak istedi.

FBI'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen gizli tanıklar, Shibab'ın Irak'ın işgalinin sorumlusu olarak gördükleri Bush'u öldürmeyi planladığını aktardı.

Söz konusu yakalama emrinde Shibab, "eski bir başkana tehdit", "DEAŞ'a somut destek" ve "vize sahteciliği" ile suçlanıyor.

Emirde, ABD'ye 2020 Eylül'de yasal yollarla girdiğine işaret edilen Shibab'ın daha sonra siyasi sığınma talep ettiği ve göçmenlik statüsünü korumak için ABD vatandaşı bir kadın ile evlenmeye çalıştığı kaydedildi.

Emirde Shibab'ın Bush'un Teksas'ın Dallas kentinde bulunan evini de gözetlediği aktarıldı.