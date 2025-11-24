Haberler

FBI Başkanı Patel'in Kız Arkadaşına SWAT Ekibi Görevlendirildi

Güncelleme:
FBI Başkanı Kash Patel'in şarkıcı kız arkadaşı Alexis Wilkins'e yönelik internetten gelen tehditler nedeniyle etkinlikte bir SWAT ekibi görevlendirildiği iddia edildi. Ekibin, güvenliğin sağlandığını fark ederek etkinlikten ayrıldığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel'in kız arkadaşı şarkıcı Alexis Wilkins'i korumak için yüksek eğitimli bir SWAT ekibi görevlendirdiği ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin olay hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, FBI Başkanı Patel'in kız arkadaşı, şarkıcı Wilkins'in bu ilkbaharda konser vermek amacıyla Atlanta'da bir programa katıldığını söyledi.

Yetkililer, kız arkadaşının internet üzerinden aldığı tehditler yüzünden saldırıya uğramasından endişe duyan Patel'in Wilkins'i korumak amacıyla etkinlik alanına FBI'ın yerel saha ofisinden bir SWAT ekibi gönderdiğini iddia etti.

Özel eğitimli bu ekibin, etkinliğin güvenliğinin zaten sağlandığını ve Wilkins'in herhangi bir tehdit altında olmadığını fark ettiğini belirten yetkililer, bunun üzerine ekibin etkinlik bitmeden kongre merkezinden ayrıldığını ifade etti.

Yetkililer, olayın ardından Patel'in ekip liderine sert şekilde çıktığını ve Wilkins'in kongre salonunda bulunduğu süre zarfında orada bulunmaları gerektiğini ancak onların emir komuta zinciri dışına çıktığını söylediğini belirtti.

Patel'in SWAT ekibini Wilkins'i korumak için ilk kez görevlendirmediğini aktaran yetkililer, ayrıca Başkan Patel ile seyahat ettiğinde Wilkins'i koruyan ayrı bir güvenlik ekibi olduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, ayrıca Başkan Patel'in yaz aylarında arkadaşlarıyla çıktığı seyahatinde de hükümet jetini kullandığını iddia etti.

FBI Sözcüsü Ben Williamson yaptığı açıklamada, Wilkins'in Başkan Patel ile ilişkisi nedeniyle yüzlerce ölüm tehdidi aldığını ve bu nedenle koruma altında olduğunu belirterek "FBI'ın seyahatlerine yönelik kötü niyetli eleştiriler, büroyu görevinden alıkoymayacaktır." ifadelerini kullandı.

Patel'in görevde bulunduğu süreçte kurumun kaynaklarını kullandığı ve seyahatlerinde kendisi ile kız arkadaşını korumak için yoğun şekilde güvenlik önlemi aldırdığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
