FBI ajanı, eski Malezya Başbakanı Necip'in 756 milyon dolar aldığını iddia etti

VAN (AA) - KUALA ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Eric Van Dorn, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) tahvil arzlarından toplanan paraların 756 milyon dolarının, eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a verildiğini öne sürdü.

1MDB tahvilleriyle ilgili hesap hareketlerini araştıran FBI ajanı Eric Van Dorn, New York Federal Mahkemesinde görülen Goldman Sachs eski personeli Roger Ng davasında ifade verdi.

Dorn, 1MDB skandalının beyni olduğu iddia edilen firari finansçı Low Taek Jho'nun 1MDB tahvil işlemlerinden elde edilen 1,42 milyar doları (5,9 milyar ringgit) çaldığını ve eski Başbakan Necip'e tahvil arzlarından toplanan 6,5 milyar dolarlık kaynaktan 756 milyon dolar rüşvet verildiğini iddia etti.

Duruşmada eski Başbakan'ın karıştığı yolsuzluğa dair detaylar veren Van Dorn, Necip'in üvey oğlu Rıza Shahriz Abdul Aziz'in söz konusu kaynaktan 238 milyon doları "cebine indirdiğini" söyledi.

Goldman Sachs bankasının eski çalışanı Roger Ng, 1MDB yolsuzluğuyla ilişkili yabancı bir fonun yağmalanması, dolandırıcılık ve komplo kurmak suçlarından New York Federal Mahkemesinde yargılanmaya devam ediyor.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.