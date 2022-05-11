Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, yarın Ankara'da toprağa verilecek
AA - Hilal Uştuk - Güncel
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Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, yarın toprağa verilecekSosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan sanatçı, 86 yaşında hayata veda eden babasının cenaze törenine ilişkin vefat ilanını paylaştı.
Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, yarın toprağa verilecek
Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan sanatçı, 86 yaşında hayata veda eden babasının cenaze törenine ilişkin vefat ilanını paylaştı.
"Değerli müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Ahmet Say için yarın Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenleneceği belirtilerek, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
AA / Hilal Uştuk - Güncel