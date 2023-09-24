Fazıl Say'dan yeni albüm: Dünya Anne

Dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say'ın kadın şairlerin şiirlerinden bestelediği şarkılardan oluşan yeni albümü "Dünya Anne", 22 Eylül'de tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Fazıl Say'ın kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan yeni albümü "Dünya Anne", ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Albümde şarkıları, solist Serenad Bağcan seslendirirken Say'a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

CUMHURİYETİN 100. YILINI KASIN ŞAİRLER İMGELEDİ

"Dünya Anne" şarkıları arasında; Şüküfe Nihal Başar, Ayten Mutlu, Gülten Akın, Nilgün Marmara, Sezen Aksu, Füruğ Ferruhzad, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Didem Madak, Bejan Matur ve Selenay Koçer'in şiirleri yer alıyor. Türkiye'deki, Anadolu topraklarındaki yaşanmışlıklardan, olaylardan, hikayelerden beslenerek geçmişten bugüne kesitler sunan şairler; içsel savaşlarını, hüzünlerini, barış arzularını, huzuru, iyiliği, kötülüğü, aydınlığı, karanlığı ve her şeye rağmen hiç yok olmayan umudu şiirlerine taşıyor. Kadın şairler, Cumhuriyet'in 100. yılını bambaşka açılardan imgeliyor.

11 KADIN ŞAİRİN ŞİİRLERİ YORUMLANDI

Albümde, yer alan şairler ve şiirleri şöyle:

"Füruğ Ferruhzad-Kus¸ Sadece Bir Kus¸tu, Şüküfe Nihal-Suçlu Var, Sezen Aksu-Avcı, Didem Madak-Mavis¸ Anne, Gülten Akın-Sorma Do¨n, Bejan Matur-Eskiden, Selenay Kübra Koçer-Toprağın Gu¨ru¨ltu¨su¨, Birhan Keskin-Su, Nilgün Marmara-Yalnızlık, Ece Temelkuran-Verme Nes¸eni ve Ayten Mutlu-100. Yıl Mars¸ı."