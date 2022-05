Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda (2)

KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ

Salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Say için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı. Fazıl Say ve yakınları törende taziyeleri kabul etti. Ahmet Say, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.