FAW-Volkswagen 30 Milyonuncu Otomobilini Üretti
Çin'in Jilin eyaletine bağlı Changchun'da düzenlenen törende FAW-Volkswagen, üretim hattından çıkan 30 milyonuncu otomobilini kutladı.
CHANGCHUN, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen bir törende sergilenen FAW- Volkswagen tarafından üretilen 30 milyonuncu otomobil, 30 Ekim 2025.
Çin'in Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da perşembe günü FAW-Volkswagen üretim hattından çıkan 30 milyonuncu otomobili kutlamak için tören düzenlendi. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel