Faw-Volkswagen 25 Milyondan Fazla Araç Üretti Güncel Haberler Çin-Alman ortak girişimi FAW-Volkswagen şirketinin 25 milyonuncu aracı Pazartesi günü Çin'in Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da üretim hattından çıktı. Çin-Alman ortak girişimi FAW- Volkswagen şirketinin 25 milyonuncu aracı Pazartesi günü Çin'in Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da üretim hattından çıktı. Kovid-19 pandemisine rağmen ortak girişim, 2020'den bu yana 5 milyondan fazla araç üretti. FAW- Volkswagen, Çin FAW Group Limited Şirketi ile Volkswagen AG arasında kurulmuş bir binek otomobil ortak girişimi. 1991 yılında kurulan şirketin Çin'de beş üretim üssü bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Volkswagen Güncel Haberler

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